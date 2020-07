Tot 18 maanden cel voor reeks inbraken Alexander Haezebrouck

31 juli 2020

11u56 0 Roeselare Twee twintigers uit Roeselare zijn veroordeeld tot respectievelijk 18 en 10 maanden cel voor verschillende inbraken en diefstallen in de stad. Aan de slachtoffers moeten Mason V. en zijn kompaan zo’n 3.500 euro schadevergoeding betalen.

De jonge inbrekers konden ingerekend worden nadat Mason V. op 17 december vorig jaar opgepakt werd na een inbraak in een gebouw op het Kerelsplein. Uit beelden van de bewakingscamera bleek dat hij daar ook al enkele weken geleden eens was geweest.

Onderzoek wees uit dat hij ook inbraken en diefstallen had gepleegd in de bib, een voetbalkantine, bij vzw Passa Partout en in de nachtopvang. De speurders vonden zijn DNA terug op lege colaflessen. In tabakswinkel Huis Deceuninck werden zijn vingerafdrukken gevonden na een overval op 2 oktober 2018 waarbij de kassa werd gestolen.

Zijn kompaan is veroordeeld voor diefstallen in een woonzorgcentrum en het stadhuis van Roeselare waar een laptop verdween. Mason V. is veroordeeld tot 18 maanden cel en een geldboete van 800 euro. Zijn kompaan is veroordeeld tot 10 maanden cel en een geldboete van 480 euro.