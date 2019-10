Tot 18 maanden cel voor grootschalige drugshandel Alexander Haezebrouck

28 oktober 2019

20u10 0 Roeselare Twee jongemannen en één vrouw zijn veroordeeld voor een grootschalige drugshandel. Het kopstuk, een 30-jarige Nederlander heeft de zwaarste straf gekregen, 18 maanden met uitstel. De man verkocht aan de lopende band drugs en kwam daarvoor vaak naar Roeselare. Het trio liep tegen de lamp toen de politie hun auto controleerde.

De politie merkte om op 13 april dit jaar om 2.50 uur ’s nachts een auto met Nederlandse nummerplaat op aan het Sterrebos in Roeselare. Wanneer de politie hen naderde, reden ze plots weg. De politie slaagde er toch in om de auto te controleren. Daarin troffen ze een jongeman en een jonge vrouw uit Roeselare aan en een 30-jarige man uit Nederland. In de auto lag een grote hoeveelheid drugs. Vooral de Nederlander verkocht op grote schaal drugs. Ook de 27-jarige Roeselarenaar gebruikte en verkocht drugs. De Nederlander is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uistel en een geldboete van 8.000 euro waarvan 1.600 euro effectief. De 27-jarige Roeselarenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur en een voorwaardelijke geldboete van 8.000 euro. De jonge vrouw kreeg zes maanden maanden cel met uitstel en een geldboete van 8.000 euro waarvan 400 euro effectief.