Tot 12 maanden effectief voor stelend koppel Alexander Haezebrouck

30 september 2019

13u14 0 Roeselare Een koppel uit Roeselare is veroordeeld tot 12 maanden effectief en 18 maanden waarvan zes maanden effectief omdat ze vorig jaar maar liefst 26 diefstallen pleegden. Ze gingen er meestal vandoor met tabak en sterke drank om die daarna te verkopen aan nachtwinkels. Ze deden dat uit geldnood om hun drugsverslaving te financieren.

Steven D. (31) en zijn vriendin Angie C. (30) uit Roeselare pleegden vorig jaar maar liefst 26 winkeldiefstallen. In veel gevallen gingen ze samen naar de winkel maar was het meestal Angie die de diefstal zelf deed. Beiden pleegden diefstallen uit geldnood om hun drugsverslaving te kunnen financieren. Het is lang niet de eerst keer dat beiden in contact kwamen met het gerecht. Steven D. en Angie C. hadden om een werkstraf gevraagd, maar daar ging de rechter niet op in. “De feiten zijn dermate ernstig dat een werkstraf niet in verhouding zou staan”, zei de rechter tegen het koppel. “Ik wil hiermee een erg duidelijk signaal naar jullie sturen.” Steven D. is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twaalf maanden. Angie C. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden waarvan zes maanden effectief. Beiden moeten ook elk een geldboete van 320 euro betalen.