Toren Oekense Sint-Martinuskerk wordt in ere hersteld

02 september 2020

12u01 2 Roeselare De toren van de Oekense Sint-Martinuskerk staat sinds vorige week in de steigers. Het onderste deel van de toren is in slechte staat en wordt hersteld.

“De onderzijde van de bakstenen toren van de Oekense Sint-Martinuskerk kent ernstige gebreken. Onze dienst Gebouwen nam die onder de loep en al snel werd duidelijk dat het voegwerk afbrokkelt, er her en der vorstschade is aan de bakstenen en de steunberen en dat er aan de steunberen scheuren ontstaan door waterinsijpeling in combinatie met vorst”, vertelt schepen van Kerkfabrieken Dirk Lievens (CD&V).

Al eind 2114 werd ontwerpbureau Demeyere J & A uit Kortrijk aangesteld voor de opmaak van een restauratiedossier. “Vervolgens werd in 2016 het afgewerkte dossier ingediend voor een subsidieaanvraag van dertig procent voor deze renovatiewerken bij het Agentschap voor Binnenlands bestuur -Team Gesubsidieerde Infrastructuur. Na onderzoek van de volledige toren werd om budgettaire reden besloten de werken te begrenzen tot aan de kroonlijst onder de halmgaten. De zone boven deze kroonlijst is nog in relatief goede staat. De werken werden geraamd op 170.394 euro en vorig jaar ontvingen we de subsidiebelofte.”

De aanbestedingsprocedure werd opgestart en op 18 mei werd de renovatie gegund aan Aannemingen Seynhaeve bv voor 110.110 euro. “De werken zijn gestart op 27 augustus en er zijn honderd werkdagen voorzien”, weet de schepen. “Ze zullen de bakstenen reinigen en ontmossen, het beschadigd metselwerk restaureren en de scheuren herstellen, de voegen vernieuwen en tot slot ook de steunberen en lijsten afdekken.”