Topeditie van Autovrije Zondag en Tuin Der Lusten: “Zelden zoveel Roeselarenaars bereikt” Sam Vanacker

22 september 2019

17u19 0 Roeselare Zelden bracht Autovrije Zondag in Roeselare zoveel volk op de been. Zowel op zaterdagavond als op zondagnamiddag was het gezellig druk op het stationsplein, dat dankzij cultuurfestival De Tuin der Lusten en de mobiliteitsmarkt van de stad het kloppende hart van Autovrije Zondag was. Afsluiter en tegelijk ook de climax van de dag wordt de wandeling van een reus van 8 meter door het centrum.

“De locatie is een absolute troef gebleken”, zegt Kasper Verhelst van De Spil. “Elk jaar vindt ons muziek-en straattheaterfestival plaats op een andere plaats in Roeselare, maar zelden konden we zoveel volk bekoren. Heel veel nieuwsgierige passanten zijn een kijkje komen nemen, goed voor een pak meer volk dan anders. En alles is vlekkeloos verlopen. Het stationsplein heeft misschien niet de allerbeste reputatie op dat vlak (er waren door de jaren heen enkele gevallen van vandalisme bij evenementen -nvdr.), maar dit bewijst dat het stationsplein in de eerste plaats ook een warme en gezellige ontmoetingsplek is.”

“Zonder meer een topeditie en een verrijking voor de stad. Bovendien hebben we nog groeimarge. Dit keer waren de winkels bijvoorbeeld niet open, maar het is de ambitie om daar de komende jaren verandering in te brengen”, aldus Verhelst. “Graag maak ik nog even van de gelegenheid gebruikt om alle vrijwilligers te bedanken. Zonder de inzet van ruim honderd vrijwilligers voor en achter de schermen zou de Tuin der Lusten per slot van rekening niet mogelijk zijn.”