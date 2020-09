Tomabel prijkt voortaan op spelershirts van Knack Volley Roeselare Valentijn Dumoulein

11 september 2020

15u33 0 Roeselare Tomabel, het kwaliteitslabel voor groenten en fruit van de REO-veiling, zal voortaan op de shirts van spelers van volleybalclub Knack Roeselare prijken.

“Door de samenwerking worden de naambekendheid en de visibiliteit van Tomabel gedurende de nakende volleybalcompetitie letterlijk uitgedragen door de volleybalspelers van Knack Volley Roeselare”, zegt Herwig Willaert van de REO-veiling. De spelers zullen met hun shirts zowel in eigen land als bij Europese matchen in wedstrijden aantreden. “Knack Volley is ook voor andere redenen een evidente partner voor de promotie van Tomabel”, meent Willaert. “Zo zijn verse groenten eten en sporten de alfa en de omega van gezond leven. Bovendien is er de spontane associatie van topsport met de kwaliteit van Tomabel. Ten slotte sluit het coöperatieve samenwerkingsmodel van Tomabel naadloos aan bij de slogan ‘One Team, One Family’ van Knack Volley Roeselare. Tomabel en Knack Volley Roeselare: een kampioenencombinatie!

Tomabel is in 1996 opgericht als een kwaliteitslabel voor tomaten en is doorheen de jaren uitgegroeid tot een vertrouwd klinkende naam voor kwaliteitsvolle lokaal geteelde groenten en fruit. Het Tomabel assortiment bestaat vandaag uit tomaten, aardbeien, Baby Leaf, slaspecialiteiten, veldsla, paddenstoelen, oesterzwammen en witloof. Tomabel wil in de loop van dit jaar al haar producten in een nieuw jasje steken.