Tom Vandenkendelaere vervangt Nathalie Muylle als schepen Valentijn Dumoulein

03 oktober 2019

11u05 0 Roeselare Tom Vandenkendelaere zal Nathalie Muylle als eerste schepen van de stad Roeselare vervangen. Zij wordt in opvolging van Wouter Beke minister van Werk, Economie en Consumentenzaken in de federale regering van lopende zaken. De 35-jarige Vandenkendelaere wordt de jongste schepen in het college.

Nathalie Muylle mag haar functie als minister niet combineren met haar ambt als schepen en dus was het zoeken naar een vervanger. Al was er van een echte zoektocht nauwelijks sprake. Het was al langer de bedoeling dat Tom in de loop van deze legislatuur een schepenambt op zich zou nemen. Hij neemt de bevoegdheden omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling, ondrewijs, patrimonium en wijkhuizen van Muylle over.

Tom Vandenkendelaere is geboren en getogen in Roeselare. Hij woont in de Mandellaan, is getrouwd met Marlies De Clercq en vader van César (°2017) en Marcel (°2019). Tom was tot juni van dit jaar lid van het Europees Parlement. Hij stond er bekend als een dossierman met bijzondere aandacht voor de agrovoedingssector en de Brexit. Sinds augustus geeft hij zelfstandig advies over Europese wetgeving. Bij de lokale verkiezingen in oktober 2018 behaalde hij 1.883 voorkeurstemmen. In de gemeenteraad stelde hij ondertussen al vragen over fietsveiligheid, zwerfvuil en financiën. Tom is doctor in de internationale betrekkingen. In zijn vrije tijd houdt hij van wielertoerisme, rally en lekker eten.

CD&V Roeselare reageert tevreden. “We zijn erg blij dat een jonge kracht het schepencollege vervoegt’ aldus jongerenvoorzitter Stephanie Davidts.

Tom legt de eed af in de gemeenteraad van 21 oktober.