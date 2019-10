Tom Vandenkendelaere (CD&V) legt eed af als schepen CDR

21 oktober 2019

Tom Vandenkendelaere (35) mag zich voortaan schepen van de Stad Roeselare noemen. Maandagavond legde hij de eed af tijdens de gemeenteraad. Vandenkendelaere vervangt Nathalie Muylle die begin deze maand federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken werd in opvolging van Wouter Beke. Die job is niet verenigbaar met een schepenambt en dus wordt zij vervangen. Voortaan zetelt de minister als gemeenteraadslid. Vandenkendelaere zou sowieso in de huidige legislatuur, en meer specifiek vanaf 2021, toetreden tot het schepencollege. Maar dit gebeurt nu iets sneller dan verwacht. Tom is geboren en getogen in Roeselare en woont in de Mandellaan met z’n vrouw Marlies De Clercq en zoontjes César en Marcel. Tot juni van dit jaar was hij lid van het Europees Parlement. Hij stond er bekend als een dossierman met bijzondere aandacht voor de agrovoedingssector en de Brexit. Sinds augustus geeft Tom, die doctor in de internationale betrekkingen is, zelfstandig advies over Europese wetgeving. Bij de lokale verkiezingen in oktober 2018 behaalde hij 1883 voorkeurstemmen. Vanaf nu is hij schepen, de jongste van het gezelschap trouwens, van Omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling, Onderwijs, Patrimonium en Wijkhuizen, of het totale bevoegdheden pakket dat Nathalie Muylle tot voor kort op zich nam.