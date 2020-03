Tom en Vanessa traden toch in het huwelijksbootje: “Ik was al blij dat ik mijn bruid nog mocht kussen” Valentijn Dumoulein

22 maart 2020

15u14 8 Roeselare Trouwen in tijden van corona. Weinig koppels wagen zich er zich gezien de strenge overheidsmaatregelen aan, maar het weerhield Tom Supeene (36) en Vanessa Hostens (29) er niet van elkaar in Roeselare toch het jawoord te geven. In wel heel beperkte kring met enkel hun dochtertje June en hun ouders present. Nadien volgde er toch een receptie, maar dan via internet.

“Ons wettelijk huwelijk stond nu gepland, maar het trouwfeest zelf ging sowieso pas in augustus in beperkte kring in een feestzaal plaatsvinden”, vertelt Tom. “Toen de hele coronacrisis losbarstte hebben we uiteraard even getwijfeld of we het huwelijk op het stadhuis nog zouden laten doorgaan, maar het stadsbestuur verzekerde ons dat het kon, maar dan in heel beperkte kring. “

Zelfs onze getuigen lieten we thuis, omdat we hen geen onnodig risico wilden laten lopen.” Tom Supeene

Enkel met ouders

“Bij mijn vriendin zijn er toen toch even traantjes gevloeid, want het blijft de mooiste dag van je leven, maar we besloten dat het uiteindelijk om ons en niet het feest draaide en na alles goed af te wegen hebben we besloten het toch te doen. Normaal gezien gingen ongeveer dertig familieleden aanwezig zijn, maar we hebben het bewust heel beperkt gehouden. We hebben enkel onze ouders en ons dochtertje June (4) mee naar het stadhuis gebracht. Zelfs onze getuigen lieten we thuis, omdat we hen geen onnodig risico wilden laten lopen.”

Dé kus

De huwelijksceremonie verliep zoals anders, inclusief de obligate zoen. “ik was al blij dat ik mijn bruid nog mocht kussen, anders ging dat toch wel heel raar zijn”, lacht Tom. “Toch was er na de plechtigheid even een raar moment. Normaal krijg je dan gelukwensen, inclusief knuffels en handdrukken, maar die bleven nu uiteraard achterwege. Het werden felicitaties met de nodige afstand tussen en dat voelde toch wat onnatuurlijk aan.”

Online receptie

Het koppel was aanvankelijk van plan een kleine receptie te geven, maar ook dat kon nu niet doorgaan. “We besloten elk naar ons huis terug te keren en via de populaire applicatie Houseparty de receptie te laten doorgaan. Op die manier konden we toch met onze familie en vrienden in contact blijven staan.” Het koppel ging normaal gezien in de paasvakantie naar de Verenigde Staten trekken. “Een soort huwelijksreis, maar die gaat nu natuurlijk ook niet door”, zegt Tom. “We zullen onze wittebroodsweken thuis moeten vieren, maar we zien dat wel zitten. We hebben tijd voor elkaar en ons feest in augustus hebben we sowieso nog tegoed. Ook de receptie die na het wettelijk huwelijk gepland stond gaan we op een later moment eens herhalen.”