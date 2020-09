Toekomst jeugdwerking KSV Roeselare prioritair voor Roeselaars stadsbestuur CDR

22 september 2020

10u52 0 Roeselare Het faillissement van KSV Roeselare blijft nazinderen. Raadsleden Steven Dewitte (Groen) en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) toonden zich tijdens de gemeenteraad bezorgd over de toekomst, zeker die van de jeugdspelers. De Reuse wou ook graag weten wat de gevolgen van het faillissement zijn voor de stad. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) liet weten dat men de curator op vandaag z’n werk laat doen. “Al zaten we wel al rond de tafel met de mensen van de jeugd”, klinkt het.

Vijf dagen nadat KSV Roeselare failliet werd verklaard blijft ook het Roeselaarse stadsbestuur achter met veel vragen. “Maar op vandaag is de curator aan het werk en daar kunnen we ons niet in moeien”, aldus burgemeester Declercq. “We hadden altijd een correcte en hartelijke relatie met de club en de supporters, net als met andere clubs in de stad. We willen graag ondersteunend werken, met bijzondere nadruk op de jeugd. Wij geven een subsidie voor het onderhouden van de velden, verhuren die velden, er is de opstalconstructie in verband met het gebouw en er is ook een verbintenis inzake de jeugd. Op vandaag zijn wij als stad betrokken en bezorgd, maar we mogen nu geen engagementen nemen die haaks staan op de lopende juridische procedure. Wel hebben we zelf een raadsman aangesteld om de belangen van de stad te vrijwaren. We hebben vernomen dat de curator snel wil handelen, maar momenteel staan we aan de zijlijn.”

Burgemeester Declercq werd twee weken terug door voorzitter Yves Olivier op de hoogte gesteld. Nog voor de perikelen rond de club in de pers kwamen. “Vorige maandag heb ik dan de voorzitter ontboden om duiding te krijgen. Op vandaag bieden er zich nieuwe mensen aan die wij telkens doorverwijzen naar de curator. Eenmaal duidelijk is wie de nieuwe partners zijn, gaan wij als stad met hen formeel onderhandelen over de steun die we geven. De mensen van de jeugd hebben we daarentegen wel al twee keer ontvangen. Daar is er sprake van een stabiliteits- en vertrouwensband met de mensen die het willen verderzetten. Zij hebben een vzwstructuur klaar. De jeugd is voor ons prioritair en we willen dan ook proberen te ondersteunen.” Dat bevestigde ook sportschepen José Debels (CD&V). “Er was inderdaad al overleg met de mensen van de jeugd. Op vandaag stellen we de velden nog verder ter beschikking. Op die manier kunnen de jonge voetballers verder in de competitie die al gestart was.”