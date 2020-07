Toch grote politiemacht op de been voor uitgestelde stille wandeling voor Lamine Hans Verbeke

05 juli 2020

20u22 6 Roeselare Tientallen politiemensen waren zondagnamiddag op de been in en rond het stadscentrum van Roeselare. Aanleiding: de stille wandeling voor Lamine Bangoura, een initiatief dat nochtans vorige week werd uitgesteld omwille van het coronavirus. “Maar we wilden niettemin geen risico nemen en op alles voorbereid zijn”, zegt de politie.

Sympathisanten van Lamine Bangoura, de 27-jarige man die ruim twee jaar geleden stierf toen hij omwille van maandenlange huurachterstand uit zijn woning in Roeselare werd gezet, hadden op sociale media een stille wandeling aangekondigd. Die zou zondag 5 juli plaatsvinden in het centrum van de stad. Een officiële aanvraag voor de manifestatie kwam er echter niet en al na enkele dagen klonk het dat, wegens het coronavirus, de stille wandeling werd uitgesteld naar een later te bepalen datum.

Intensief gepatrouilleerd

Stadsbestuur en politie hielden er echter rekening mee dat mogelijk toch ‘iets’ kon gebeuren, zondagnamiddag in het stadscentrum. Op sociale media zou zijn opgeroepen om het centrum op stelten te zetten. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Alles bleef rustig, er daagden geen sympathisanten op van Lamine Bangoura. Die zouden anderzijds meer dan waarschijnlijk al bij hun aankomst de politie tegen het lijf zijn gelopen. Die hield namelijk controles op de invalswegen. In de stad werd intensief gepatrouilleerd, ook met anonieme voertuigen. Er werd ook een drone ingezet. Verschillende mensen werden gecontroleerd maar allen waren met een andere bedoeling naar Roeselare gekomen dan deel te nemen aan een eventuele stille wandeling voor Bangoura.

Mensen en goederen beschermen

“We wilden geen enkel risico nemen”, verantwoordt Curd Neyrinck, hoofdcommissaris van de politiezone RIHO de inzet van tientallen politiemensen. Die kwamen ook uit aangrenzende politiezones én er was een afvaardiging van de algemene reserve van de federale politie. “Vooraf hebben we geprobeerd de situatie zo realistisch mogelijk in te schatten. We hebben in het verleden gezien hoe zo’n manifestatie kan uitdraaien. En dus wilden we klaar zijn om, indien nodig, mensen en goederen te beschermen in de stad. Dat is onze opdracht.”