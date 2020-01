Toast Literair aan tiende editie toe CDR

09 januari 2020

08u34 4 Roeselare Davidsfonds Roeselare organiseert op zondag 19 januari de tiende editie van het jaarlijkse evenement Toast literair.

Om 10.30 uur worden in zaal Suydtbrugge in de Zuidstraat 27 de prijzen van de Junior Journalistwedstrijd uitgereikt, zijn er optredens door leerlingen van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert, wordt een van de markantste Roeselaarse publicaties van de voorbije jaren - de reeks Honderd Historische/Heerlijke/Herkenbare Roeselarenaars - onder de loep genomen, wordt het nieuwste Davidsfondsinitiatief Taaltrofee Nederlands toegelicht en is er aansluitend een receptie. Toast Literair is gratis, maar inschrijven via erik.huyghe@telenet.be is noodzakelijk.