Tim Boury is nieuwe chef bij Brussels Airlines CDR

15 november 2019

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines gaat een culinaire samenwerking aan met de Roeselaarse sterrenchef Tim Boury.

In 2020 zal Tim, chef van restaurant Boury op de Rumbeeksesteenweg, een gastronomische ervaring creëren voor de Business Class-klanten van Brussels Airlines. Zijn missie is dezelfde visie die hij nastreeft in zijn restaurant ook te brengen op tien kilometer hoogte in de lucht. Begin volgende maand wordt de samenwerking officieel voorgesteld op Brussels Airport. Gelijktijdig zal Boury Bottled, het gamma van spirits, likeuren en vermout van Tim Boury, ook zijn eerste bier lanceren.