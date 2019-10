Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten kerkhofbezoek vlot doen verlopen CDR

28 oktober 2019

10u29 2

In de periode van 1 november is het traditioneel bijzonder druk in de buurt van de stedelijke begraafplaats. Om het verkeer er vlot te laten verlopen, worden er vanaf woensdag 30 oktober tot en met vrijdag 1 november enkele tijdelijke verkeersmaatregelen uitgevaardigd. Tijdens die driedaagse is het verboden te parkeren aan de oneven kant van de Groenestraat tussen de Piljoenstraat en de R32 en aan de even kant van de Piljoenstraat vanaf de Groenestraat tot aan de ingang van de begraafplaats. Bovendien geldt er in diezelfde periode eenrichtingsverkeer in de Groenestraat, vanaf de R32 tot de Piljoenstraat, richting de Piljoenstraat.