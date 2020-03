Tijdelijk gratis parkeren door coronamaatregelen Charlotte Degezelle

19 maart 2020

13u33 13 Roeselare De maatregelen in het kader van het coronavirus hebben ook hun impact op de werking van NV Parkeren Roeselare. Het betalend parkeren op straat aan de parkeerautomaten wordt tijdelijk opgeschort, ondergronds parkeer je momenteel gratis en ook de parkeerwachters zijn niet op pad.

De betaalautomaten in het Roeselaarse straatbeeld worden buiten gebruik gesteld. Het zal niet mogelijk zijn om er geld in te steken. Voor de duur van de opschorting zullen er door nv Parkeren Roeselare geen controles gebeuren op het betalend parkeren. Mensen die hun wagen parkeren in een blauwe zone zullen geen retributie ontvangen, indien de parkeerschijf niet voorligt of de parkeerduur overschreden wordt. Deze maatregel ging in woensdag al in om 12 uur, maar wordt nu pas gecommuniceerd. Mensen die vanaf woensdag 18 maart na 12 uur toch betaald zouden hebben, kunnen zich in eer en geweten telefonisch of per mail wenden tot een parkeershop. Mits opgave van nummerplaat en rekeningnummer kunnen zij hun betaling terug krijgen.

Ook achter slagboom

Vanaf vandaag, donderdag, is parkeren in parking De Munt, Wallenparking en de Moermanparking voorlopig gratis. De slagbomen zullen zich automatisch openen bij inrit of uitrit en bezoekers hoeven geen ticket te nemen of naar de automaat te gaan. De medewerkers in de parkeershop in parking De Munt werken tot slot met gesloten deuren werken. Zij zijn tijdens de openingsuren telefonisch en per mail te bereiken. Meer op https://www.parkeren.be/roeselare/parkeerbeleid.