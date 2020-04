Tijdelijk geen productie bij VDL Bus door corona CDR

02 april 2020

07u27 0

VDL moest door de coronacrisis de productie van drie busbedrijven stilleggen. Er wordt op vandaag tijdelijk niet geproduceerd bij VDL Bus in Beveren, VDL Bus & Coach en VDL Bus Modules in Valkenswaard. Als redenen voor de tijdelijke stopzetting geeft VDL problemen in de bezetting als gevolg van ziekte, stagnatie in de aanlevering van kritische componenten en een teruglopende marktvraag op.