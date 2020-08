Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Wijnendalestraat door herstellingswerken CDR

14 augustus 2020

08u14 0

Op maandag 17 augustus starten werken in de Wijnendalestraat. Tussen de spooroverweg en de Brugsesteenweg worden enkele betonrijvakken en fietsvakken hersteld. Deze werken zullen twee weken duren en het einde ervan is voorzien op vrijdag 28 augustus. Voor de veiligheid van de weggebruiker wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer vanaf de spooroverweg richting het rondpunt in de Brugsesteenweg ingevoerd. Er wordt eveneens een omleiding voorzien via de Brugsesteenweg, deR32, de Onledegoedstraat en de Industrieweg.