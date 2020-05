Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Hooistraat CDR

23 mei 2020

Op maandag 25 mei starten er nutswerken in de Gapaardstraat in Ardooie. Die werken zullen vijf dagen duren, maar veroorzaken verkeershinder tot in Roeselare. Volgende week zal er tijdelijk eenrichtingsverkeer zijn in de Hooistraat tot aan de Claeyssensstraat.