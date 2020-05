Tijdelijk eenrichtingsverkeer

in Dokter Delbekestraat CDR

12 mei 2020

12u51 0

Deze week geldt er eenrichtingsverkeer in de Dokter Delbekestraat door werken. ESAS-Infratechniek voorziet er op vraag van Proximus ‘fiber to the home’. Fiber is de technologie van de toekomst en maakt gebruik van licht om signalen te transporteren. Het is dus een pak sneller dan de traditionele koperkabels.

Tijdens de werken, die op vrijdag 15 mei worden voltooid, wordt een deel van het openbaar domein ingenomen, waardoor verkeer in beide richtingen tijdelijk geen optie is.