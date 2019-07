Tientallen oproepen voor oververhitte gastanks bij particulieren VHS

25 juli 2019

19u19 11 Roeselare Bij de brandweer liepen donderdag vanaf de late namiddag tientallen oproepen binnen van ongeruste mensen die meldden dat er gas ontsnapte uit hun buitentank. Oorzaak van het euvel is de hitte. “De veiligheidsklep van de tank doet wat ze hoort te doen in dergelijke omstandigheden maar we begrijpen dat mensen ongerust zijn”, klinkt het bij de brandweer.

Tientallen burgers stelden vast dat er plots gas ontsnapte uit de tank die ze staan hebben in hun tuin. En dus werd de brandweer gebeld. In de Mandelstreek waren er onder meer meldingen vanuit Roeselare, Ardooie, Wingene, Ruiselede en Staden. “We komen graag tussen maar eigenlijk is er niet zoveel aan de hand”, weet brandweerofficier Frank Meurisse van de hulpverleningszone Midwest. “De abnormaal hoge temperatuur zorgt ervoor dat er overdruk ontstaat in dergelijke tanks. Als dat gebeurt, treedt het mechanisme van de veiligheidsklep in werking. Die zorgt ervoor dat er op een veilige manier gas kan ontsnappen waardoor de druk in de tank weer daalt naar een aanvaardbaar niveau. Van zodra dat het geval is, sluit de veiligheidsklep weer en is het probleem van de baan. Als wij voor een dergelijke melding bij de mensen langsgaan, koelen we de tank af met water tot de veiligheidsklep weer sluit.” Particulieren kunnen ook zelf oververhitting van hun tank voorkomen door een natte doek over de tank te leggen, de tank te besproeien of een parasol te plaatsen zodat de tank afgeschermd is van de zon.