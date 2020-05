Tientallen automobilisten staan terecht voor snelheidsovertredingen tijdens wegenwerken

langs E403 LSI

12 mei 2020

14u45

Bron: LSI 0 Roeselare Tientallen automobilisten die in september of oktober 2019 langs de wegenwerken langs de E403 in Rumbeke passeerden, moeten zich de komende weken voor de politierechtbank in Kortrijk verantwoorden voor snelheidsovertredingen.

Door de wegenwerken is de snelheid langs de snelweg er beperkt tot 70 km/u. Heel wat automobilisten hielden zich niet aan die maximumsnelheid en liepen in september en oktober 2019 tegen de lamp. Toen werd onder meer een superflitspaal ingezet. Wie meer dan 30 km/u te snel reed, moet het nu aan de politierechter in Kortrijk gaan uitleggen. De boetes liepen dinsdag op tot 384 euro. De bestuurders eden meestal tussen 120 en 125 km/u.

Diegenen die niet aan hun proefstuk toe waren, kregen tot twee maanden rijverbod aan hun broek en moeten hun theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw afleggen en slagen voor medische en pscyhologische proeven. Voor wie het de eerste keer was, wachtte boven op de boete een rijverbod van 8 dagen.

Ook na de lange wegenwerken langs de 403 in Wevelgem passeerden honderden snelheidsovertreders voor de politierechter.