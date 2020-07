Tieners gewond bij ongevallen rond de middag VHS

31 juli 2020

Zowel in Roeselare als in Hooglede zijn vrijdag rond de middag twee fietsers lichtgewond geraakt bij evenveel ongevallen. In Roeselare gebeurde dat op de Mandellaan, waar het tot een botsing kwam tussen voetganger André L. (84) uit Roeselare en een 14-jarige fietser. In Hooglede was het langs de Ieperstraat, niet ver van de rotonde in Sleihage, dat het tot een aanrijding kwam. Automobiliste Charlotte V. (27) uit Hooglede bleef daarbij ongedeerd. Een 15-jarige fietser uit Staden moest wel voor verzorging naar het ziekenhuis.