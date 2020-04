Tiende verjaardag Krottegemse Feesten schuift door naar 2021 CDR

27 april 2020

11u00 22 Roeselare Na de beslissing van de Veiligheidsraad dat er in mei geen kleine evenementen kunnen doorgaan, hakten de Krottegemse Ransels de knoop door. De Krottegemse Feesten 2020 gaan niet door.

“Voor de tiende verjaardag van de hernieuwde Krottegemse Feesten hadden we een mooi programma voorzien, onder andere met optredens, de Krottegemse Corrida, de Krottegemse Kermiskoers, een Salsa night, een fototentoonstelling van de Krottegemse Potrettetrekkers, een wandelzoektocht en zelfs een Krottegem World Festival”, vertelt Frank Wauters van de vzw. “Jammer genoeg kan deze jubileumeditie dus niet doorgaan van 20 tot 24 mei. Maar niet getreurd, we verhuizen het programma naar het verlengd Hemelvaartweekend van 2021. De meeste artiesten en groepen die dit jaar zouden optreden op andere het Krottegem World Festival hebben ondertussen al toegezegd voor volgend jaar. We zijn dus nu al druk bezig om van de tiende Krottegemse Feesten van 12 tot 16 mei 2021 een knaller van formaat te maken. Ondertussen zijn we samen met het Comité van de Kop, Inval vzw en Spring Erin voorzichtig aan het uitkijken of we voor Krottegem een leuk zomerprogramma kunnen samenstellen, maar daarover later hopelijk meer nieuws als het coronavirus het toelaat.”