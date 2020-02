Tien illegalen springen uit vrachtwagen en nemen de benen VHS

11 februari 2020

Een Hongaarse trucker werd dinsdagvoormiddag door de politie tegengehouden nadat illegalen uit zijn oplegger waren gesprongen. De man was zich van geen kwaad bewust. Een tiental illegalen ontsnapte uit de oplegger nadat ze het zeil hadden opengesneden. Ze werden opgemerkt tussen het centrum van Rumbeke en de toonzaal van garage Haverbeke, op de hoek van de Oekensestraat met de Rijksweg. Een zoekactie van de politie leverde echter niks op. Een getuige kon de nummerplaat van de vrachtwagen noteren. De truck kon een tijdje later tot stilstand worden gebracht in Oostnieuwkerke.