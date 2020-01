Thuiszorg Familiezorg zoekt huishoudhulpen via infodag CDR

08 januari 2020

09u24 3 Roeselare Thuiszorg Familiezorg is op zoek naar huishoudhulpen. Daarvoor organiseert ze 16 januari een infodag.

Wie graag mensen helpt en houdt van orde, netheid en gezelligheid, wie een zinvolle, sociale opdracht zoekt en wil samenwerken met een fijne groep collega’s is welkom tussen 14 en 19 uur. Ter plekke solliciteren is mogelijk. De infodag vindt plaats in het regiohuis van Thuiszorg Familiezorg op de Leenstraat 31. Meer info op 051/22.08.01.