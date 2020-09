Thuisverpleegsters Wit-Gele Kruis brengen geslaagde Jerusalema naast kasteel van Rumbeke Sam Vanacker

20 september 2020

10u04 2

Geen dansje zo populair als de Jerusalema Challenge, gebaseerd uit de gelijknamige zomerhit van de Zuid-Afrikaanse zanger Master KG. Ook de 70 verplegers en verpleegsters van het Wit-Gele Kruis Roeselare sprongen op de kar.

Vrijdagnamiddag zetten ongeveer 70 medewerkers hun beste voetje voor op het grasveld aan het kasteel van Rumbeke. “We zochten heel bewust een mooie, grote locatie uit”, vertelt coördinator Silke Vansteenkiste. “Na twee oefensessies op onze parking eerder deze week verzamelden we vrijdag aan het Sterrebos. We lieten een drone de dans inblikken, met het kasteel in de achtergrond.” Het resultaat mag in elk geval gezien worden.