Thrillerwandelingen laten je Sterrebos en Wallemote-Wolvenhof op nieuwe manier beleven CDR

05 augustus 2020

08u17 0

Dankzij provincie West-Vlaanderen en Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart kan je deze zomer een thrillerwandeling maken in de provinciale domeinen Sterrebos in Rumbeke en Wallemote-Wolvenhof in Izegem. Het concept is eenvoudig: aan de hand van een plannetje en al luisterend naar een podcast ga je op pad en ontdek je de thrillerverhalen bedacht door Woordenzee en Wonderling Verteltheater. Voor het uitschrijven van de verhalen plozen de podcastmakers verschillende publicaties met betrekking tot de provinciedomeinen uit en gingen ze op interview bij verschillende sleutelfiguren. Een tiental leerlingen en lesgevers van STAP Roeselare en van Art’Iz, afdeling Woord, leenden hun stem om de verhalen in te spreken. In het Sterrebos kan je de thrillerpodcast Doodskus beluisteren via zes fragmenten, de thriller in Wallemote-Wolvenhof kreeg de titel instinct. Beide podcasts kan je hier terugvinden.