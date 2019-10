Thomas Maes verkozen als nieuwe voorzitter Jong VLD Roeselare CDR

31 oktober 2019

Jong VLD Roeselare heeft een nieuw bestuur. De jongerenafdeling van de Roeselaarse liberalen koos Thomas Maes als voorzitter. Hij volgt hiermee Bart Beernaert op. Michelle Lombaert wordt ondervoorzitter. Francis Tanghe blijft penningmeester en Charlotte Duhayon wordt secretaris. Verder bestaat het bestuur nog uit Eva Roos, Josephine Vintioen, Laura De Koster, Bart Beernaert en Mathias Olivier. “Nu we meebesturen blijkt meer dan ooit dat blauw werkt”, zegt kersvers voorzitter Thomas Maes. “De liberale krachten van morgen staan dan ook met jeugdig enthousiasme klaar om Roeselare mee vorm te geven. Jong Vld Roeselare is er in de eerste plaats voor en door Roeselaarse jongeren en jonge gezinnen. Samenkomen en politiek in een vrije sfeer bespreekbaar maken is ons doel.”