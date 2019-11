Theatervoorstelling De Loteling zet mantelzorg en jongdementie in de kijker CDR

26 november 2019

14u29 0

Stad Roeselare en Motena brengen De Loteling, een voorstelling over en met mensen met jongdementie naar de Spil. Dit initiatief kadert in het project rond mantelzorgers die de Stad actief ondersteunt met onder andere het mantelzorgcafé. Met voorstellingen op woensdag 4 en donderdag 5 december om respectievelijk 20 en 15.30 uur wil men mantelzorg bij personen met jongdementie in de kijker zetten. Voor De Loteling ging theatercollectief Het Bataljong een jaar lang op stap met acht mensen met jongdementie, met hun partners en met de buddy’s van VZW Het Ventiel. Hun zoektocht naar antwoorden leidde de theatermakers naar eenzame huiskamers en werkplekken vol frustraties, naar bange wachtkamers in ziekenhuizen en naar bruisende workshops. Het resultaat is te zien in De Loteling, een voorstelling waarin mensen met jongdementie zelf het voortouw nemen. Tickets kosten tien euro (even euro voor studenten) en zijn te koop in De Spil.

Op donderdag 5 december is er om 13.30 uur ook een gratis panelgesprek in De Spil met professor en specialist in onderzoek naar Alzheimer Christine Van Broeckhoven, Gudrun Callewaert die vzw Het Ventiel oprichtte en mantelzorgeris voor haar man die jongdementie heeft, Ingrid Verhelst die jongdementie heeft en op de planken staat tijdens De Loteling, deelnemer van vzw Het Ventiel, zij heeft zelf jongdementie en staat op de planken tijdens de voorstelling, teamcoach en experte jongdementie van WZC Ter Berken Ann Behaeghel en Roeselaars schepen voor gezondheid Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). Het gesprek wordt in goede banen geleid door moderator Arne De Jaegere, journalist bij VRT en regisseur van De Loteling.