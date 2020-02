Theater ’t Souffleurke brengt ‘Gjene vent in oes Kot!’ Charlotte Degezelle

25 februari 2020

07u11 0

Theater ‘t Souffleurke pakt begin maart uit het komisch blijspel ‘Gjene Vent in oes Kot’ (De Snullen) van de Franse schrijfster en actrice Francoise Dorin. Het stuk vertelt het verhaal van Simone, Vera en Betty die besluiten om met zijn drietjes knusjes samen te gaan wonen op een appartement, na negatieve ervaringen met het mannelijk geslacht. Ze hebben elk hun eigen karakter, maar één ding hebben de drie vrouwen gemeen: ze hebben genoeg van mannen die hun leven tot dan hebben beheerst, beknot en verknoeid. Op het podium schitteren Sofie Beheyt, Agna Degroote, Els Cornelissens, Ria Parmentier en nieuwkomer Piet Vandendriessche die in Roeselare vooral gekend is als brandstofhandelaar. ‘Gjene Vent in oes Kot’ wordt opgevoerd in de polyvalente zaal van Ocar aan het Rumbekse Kerkplein. Dit op 7, 11, 13 en 14 maart om 20 uur en op 8 maart om 15 uur. Tickets zijn te bestellen via www.tsouffleurke.be, op 0478/36.49.47 of per mail aan ticket@tsouffleurke.be.