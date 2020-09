Theater, gekke fietsen en wandelen op Autoloze zondag in Roeselare Valentijn Dumoulein

18 september 2020

Op zondag 20 september doet Roeselare mee aan de Autoloze Zondag. In het centrum zijn fietsers en voetgangers eventjes de baas. Enkele activiteiten zetten dat extra in de verf.

Zo voorziet wielermuseum KOERS op het Polenplein Natour4Kids. Omdat het die dag ook de slotdag van de Tour de France is tovert ze het plein voor de gelegenheid om tot één groot fietsbehendigheidsparcours. Kinderen tot 12 jaar kunnen er samen met hun (groot)ouders tussen 12 en 17.30 uur terecht. Breng wel je eigen fiets en helm mee. Ook gocarts en gekke fietsen zorgen voor een leuke namiddag. Het museum zelf is die dag gratis te bezoeken. Er rijden ook fietstaxi’s door het centrum.

Wandellust

Wie graag wandelt, kan onder de noemer Wandellust #VANRSLop zoek gaan naar negen posters die in het autovrije gebied ophangen. Luister naar de bijhorende audio en beleef een nieuwe stad. De wandelkaart en oortjes zijn gratis in KOERS te verkrijgen. Langs de wandeling bots je ook op enkele straattheateracts.

Speciaal voor Autovrije Zondag werkte de Roeselaarse kunstenaar Elias Cafmeyer, samen met 5 andere jonge kunstenaars, de kunstexpo Unconventional Surroundings uit. De kunstinstallaties met een knipoog naar mobiliteit vind je op acht locaties in de binnenstad. Het tentoonstellingsplan kan je verkrijgen bij Toerisme Roeselare op het Polenplein of in De Spil. Op het Stationsplein staan dan weer enkele infostanden omtrent mobiliteit. In samenwerking met enkele Krottegemse organisatoren (de Krottegemse Ransels, Inval vzw, De Andere Steenweg), wordt de Onze-Lieve-Vrouwemarkt nog eens autovrij gemaakt en kan je ‘Dorp In De Stad’ bezoeken. Een gezellig samenkomen met gelegenheid om per bubbel van 5 te tafelen, bij te praten en van livemuziek te genieten. In het stadspark brengen vijf Roeselaarse toneelverenigingen vrolijk straattoneel. Vanaf 14 u. doorlopend en gratis. Vooraf inschrijven is de boodschap en dat kan via 051/26.24.00.

Praktisch

Een aantal pleinen (aangeduid in rood op de kaart), worden op zondag 20 september afgesloten vanaf 8 u. ’s morgens tot 20 u. ’s avonds. Ook parkeren is dan niet mogelijk. Het gaat om de Grote Markt, De Munt, Botermarkt, Polenplein, Stationsplein, De Coninckplein, O.-L.-Vrouwemarkt.

In de omliggende straten (aangeduid in geel op de kaart), geldt parkeerverbod vanaf 10 u. ’s morgens. De straten worden afgesloten voor autoverkeer van 12 u. tot 20 u.