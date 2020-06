The Bull heropent woensdag, mét pooltafels. “Ballen gaan in de vaatwas: alles voor de hygiëne” Charlotte Degezelle

04 juni 2020

16u20 0 Roeselare Jean Geebelen en Myriam Gernaey, uitbaters van The Bull, waren vastberaden om een einde te breien aan hun verhaal toen de coronacrisis toesloeg. Nu blijkt dat hun elf pooltafels, mits naleving van enkele maatregelen, mogen gebruikt worden, stoomt het koppel The Bull snel klaar om op woensdag 10 juni te heropenen.

Al 29 jaar runnen Jean Geebelen en Myriam Gernaey langs de Sint-Amandsstraat hun unieke zaak. The Bull is zowel een whiskyshop en poolhal als een café. Langzamerhand begint het koppel te denken aan hun pensioen. “We beginnen we uit te kijken naar een overnemer”, vertelt Jean. “We zijn 2020 fantastisch gestart, met de mooiste cijfers ooit. Als je die kan voorleggen aan een geïnteresseerde overnemer is dat goud waard.” Maar toen stak corona de kop op en moest de zaak onverbiddelijk dicht. “Was dit ons 25 jaar terug overkomen, dan hadden we de boeken moeten sluiten. Maar gelukkig hebben we door de jaren een gezonde zaak uitgebouwd met voldoende reserves. Toch hebben we de voorbije maanden dat spaarpotje nodig gehad, want de hinderpremie was onvoldoende om onze vaste kosten te dekken. Bovendien lijkt een overname ons nu plots veel minder evident. De toekomst is heel onzeker en wie zal het aandurven om stevig te investeren als je niet weet of het ooit opnieuw wordt als voorheen?”

Werken

Maar Jean en Myriam weigeren bij de pakken te blijven zitten en tonen zich nog even veerkrachtig als op dag één. De voorbije weken profiteerden ze van de verplichte rust om hun zaak van top tot teen te poetsen met het oog op een heropening. “Maar toen de Nationale Veiligheidsraad groen licht gaf voor de heropening van de horeca, was het voor ons niet meteen duidelijk of caféspelen toegelaten waren. Zonder pool en met een heel beperkt aantal zitplaatsen leek het ons de moeite niet waard om te heropenen. Hopend op duidelijkheid contacteerde ik Unizo, Horeca Vlaanderen en Vlaio.” Op al die adressen bleef het stil, tot Jean donderdagmiddag de Gids voor een Veilige Heropstart van de horeca van de FOD Economie te pakken kreeg, waarin duidelijk staat dat biljart kan mits naleving van enkele regels. “Met die wetenschap heropenen we volgende week woensdag met volle goesting. Maandag was sowieso geen optie, want dan zijn we niet bereikbaar omdat de Sint-Amandsstraat wordt afgesloten voor werken aan het nieuwbouwcomplex die aan de overkant van de straat verrijst.”

Temperatuur meten

Maar een bezoekje aan The Bull en Myriam’s Whiskyshop wordt anders dan voorheen. “Alle barkrukken aan de toog worden verwijderd en ook de toog zelf maken we helemaal leeg. Enkele tafeltjes worden verwijderd en in totaal zullen we binnen acht bubbels op een veilige manier een plek kunnen geven. Buiten kunnen we onze traditionele terrastafels zetten, verspreid over de vaste plek en de naastgelegen laad-en loszone die we mogen gebruiken. Van iedereen die binnenkomt gaan we trouwens ook de temperatuur meten. Voor het poolen moedigen we voorlopig reservatie aan. Elke pooltafel wordt na gebruik ontsmet en alle materiaal, van driehoeken tot keus, moet aan de toog gevraagd worden. Zelfs de poolballen gaan in de vaatwas. Ook promoten we het gebruik van een eigen keu. Er mag maar per twee gespeeld worden en de social distance moet nageleefd worden. Ook de whiskyshop heropent, maar degustaties zijn nog niet aan de orde. Het wordt aanpassen, maar we hebben zin om er weer in te vliegen en onze zaak zo snel mogelijk weer stevig op de kaart te zetten.”