Tennisterrein Beekstraat steekt in het nieuw CDR

27 augustus 2020

08u01 1

Het openbare tennisterrein in de Beekstraat is hersteld. Het kreeg een nieuwe omheining, nieuwe netten en ook de ondergrond werd aangepakt. Het terrein is weer speelklaar.

Het tweede tennisveld wordt pas later gerenoveerd omdat er in 2022 nog rioleringswerken plaatsvinden. In afwachting is er een pannaveld geplaatst.