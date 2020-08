Tennisclub Roeselare haalt prestigieus tornooi van de kalender CDR

05 augustus 2020

07u55 0

Tennisclub Roeselare mag dit jaar hun prestigieus tennistornooi onder de noemer Autohandel Callant TCR niet organiseren. Het tornooi zou normaal plaatsvinden van 15 tot 30 augustus op de terreinen van Tennisclub Roeselare langs de Langebrugstraat, maar de club kreeg negatief nieuws vanuit de stad. “De coronacijfers gaan de voorbije weken weer omhoog en met 600 deelnemers kunnen we de veiligheid niet waarborgen”, horen we bij de organisatie. “Jammer, maar de gezondheid van de mensen gaat voor. Hopelijk zullen we straks wel een goed winterseizoen en dito kersttoernooi kunnen organiseren. Wij hadden het graag anders gezien, maar overmacht en gezondheid boven alles voor eenieder.”