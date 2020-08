Teleurstelling, maar ook respect voor Taylor bij supporters Persoon: “We hebben een mooie boksmatch gezien en de beste heeft gewonnen” Sam Vanacker

23 augustus 2020

00u21 0 Roeselare Delfine Persoon is niet de beste van de wereld. Ze ontbond zaterdag in het Engelse Brentwood haar duivels tegen Katie Taylor in de boksmatch van haar leven, maar haalde het niet. Er waren door de coronamaatregelen dan wel geen supporters aanwezig in Engeland, duizenden fans volgden op café of voor een scherm in open lucht de herkansing van onze landgenote. Awoert-geroep na afloop van de wedstrijd was er dit keer niet te horen.

Tientallen cafés in onze regio zonden zaterdagavond de wedstrijd live uit en nagenoeg overal waren alle stoelen bezet. Voor aanvang van de wedstrijd was het duidelijk. Delfine zou het controversiële resultaat die op 2 juni 2019 in Madison Square Garden uitgesproken werd, eindelijk rechtzetten. Bij de bookmakers was Katie Taylor weliswaar de favoriet, en ook de locatie van de kamp (de rematch vond plaats op het landgoed van de bokspromotor van Taylor) niet in het voordeel van Persoon speelde. Met het zelfvertrouwen van Persoon zat het echter goed.

We kennen Delfine al vijftien jaar. Natuurlijk doet dit pijn, maar ontgoocheld over het resultaat? Nee. We hebben een mooie boksmatch gezien tussen de twee beste van de wereld

‘Respect voor de sport’

Maar het heeft niet mogen zijn. De supporters die op de parking van frituur Shifters in Roeselare de wedstrijd volgden, waren na het laatste belsignaal haast unaniem. ‘Awoert’-geroep was er niet te horen. “Het was niet dezelfde wedstrijd zoals in Madison Square Garden. Dit keer is er weinig discussie mogelijk”, zegt Gino Vandeputte. Hij en zijn echtgenote Kristien Meersch volgen de carrière van Delfine al van in het prille begin. “Ik heb samen met Filiep (Tampere, de trainer van Delfine, red.) op de schoolbanken gezeten. We kennen Delfine al vijftien jaar. Tuurlijk doet dit pijn, maar ontgoocheld? Dat ben ik niet. Dit gaat om respect voor de sport. We hebben een mooie boksmatch gezien tussen de twee beste van de wereld. Katie was sneller en heeft de eerste vijf rondes naar haar hand kunnen zetten. Dit keer heeft de beste gewonnen. Maar we zullen Delfine altijd blijven steunen.”



Ook in café Yin-Yang in Gits, het supporterslokaal van Delfine, werd verzameld voor de wedstrijd. Ook daar was de hoop voor de aanvang van de wedstrijd nochtans groot. “Het grote verschil is dat Delfine nu wel naar waarde wordt geschat. Er is respect voor haar”, zegt cafébazin Sabine Mortier. “In New York werd ze gepest en onderschat, maar nu erkent de bokswereld haar prestaties. De sfeer was heel anders dan tijdens de eerste wedstrijd. Ongeacht de uitkomst zullen wij altijd fier blijven op Delfine. Taylor heeft een heel ander parcours afgelegd dan Delfine. Delfine heeft veel harder moeten werken om er te komen. Alleen al daarvoor verdiende ze te winnen.”