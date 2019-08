Teleurstellend resultaat voor crowdfunding Chiro Zilverberg: Plan B moet lokalen toch veilig en gezond maken Charlotte Degezelle

01 augustus 2019

11u30 0 Roeselare De crowdfunding van Chiro Zilverberg is uitgedraaid op een teleurstelling. De jeugdbeweging hoopte zo 20.000 euro bijeen te rijven om hun houten lokalen aan de Maximiliaan Demeulenaerestraat die kampen met vochtproblemen te verstenen. Maar op een half jaar tijd bracht de crowdfunding nog geen 4.000 euro op. De jeugdbeweging schraapt nu al hun centen bijeen voor een plan B “De ongezonde situatie van onze lokalen moet echt aangepakt worden”, aldus Elke Decadt van de vzw Chiro Zilverberg.

De lokalen van Chiro Zilverberg, goed voor zo’n 150 leden, kampen met vochtproblemen die bijzonder zichtbaar zijn door vochtvlekken en schimmel op de muren. De problemen sluimeren al enkele jaren, maar worden steeds erger en het gebouw kan je onmogelijk nog een gezonde plek noemen. Om dit probleem ten gronde aan te pakken, vatte de vzw Chiro Zilverberg begin dit jaar het plan om op de onderste helft van alle muren te verstenen. Om de nodige 20.000 euro bijeen te krijgen zetten ze eind januari een crowdfunding op poten.

Zes maanden later blijkt die crowdfunding allesbehalve een succes. “We rijfden op die manier amper tussen de 3.000 en 4.000 euro samen”, vertelt Elke Decadt van de vzw. “We zijn wie ons steunde zeker dankbaar, maar tegelijkertijd zijn we ook teleurgesteld. We hadden hier echt meer van verwacht.” Maar de werken uitstellen is geen optie. Hoe langer de jeugdbeweging wacht om de problemen aan te pakken, hoe ernstiger de situatie wordt. “We willen echt een veilige en gezonde speelomgeving aan de kinderen aanbieden. We moesten dan ook op zoek naar alternatieven en spraken een expert aan. Die kwam op de proppen met een plan B”, weet Elke. Plan B betekent dat de grootschalige verbouwingen in de koelkast gaan, maar dat er toch ingrepen gebeuren om de lokalen opnieuw gezond en veilig te maken.

Eind deze maand moeten die werken starten. “Plan B bestaat uit vijf fases. Met de centen die we op vandaag hebben, moet het haalbaar zijn om de eerste twee fases uit te voeren.”, zegt Elke. “In een eerste fase gaan we de dakgoten vernieuwen zodat er geen vocht in de muren kan sijpelen door de kapotte dakgoten. Vervolgens gaan we de buitenkant van de lokalen herschilderen met een speciale coating die er voor zorgt dat er geen vocht in het hout kan dringen. Bedoeling is dat deze werken achter de rug zijn tegen de start van het nieuwe Chirojaar eind september. Zo kunnen we een gezonde start nemen. Maar ondertussen blijven we nadenken over manieren om extra fondsen te werven want er zullen nog centen nodig zijn om de binnenkant vrij te maken van vocht(vlekken), Aluminiumramen te plaatse zodat het vocht niet langer via de ramen binnen kan en ook om beton te gieten aan de lokalen zodat er geen water binnen kan lopen.”

Wie Chiro Zilverberg een duw in de rug wil geven, kan een giftstorten op BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd Vlaanderen met vermelding ‘gift + WG1510’.