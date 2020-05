Telefonische afspraak maken noodzakelijk bij huisartsenwachtpost CDR

04 mei 2020

09u52 0

Ook voor niet-dringende zaken kunnen we opnieuw naar de dokter. Om dit zo veilig mogelijk aan te pakken en toch de meest efficiënte zorg te kunnen aanbieden organiseert Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen de Roeselaarse wachtpost langs de H. Spilleboutdreef op een andere manier. De consultaties gebeuren er volledig op afspraak. Heeft u dringende gezondheidsproblemen en wenst u een dokter te raadplegen tijdens het weekend of na 19 uur, dan dien je contact op te nemen via 051/24.50.50. Personen met tekenen van luchtweginfectie (koorts, hoesten, niezen, keelpijn of spierpijn) kunnen momenteel terecht in de huisartsen pretriagepost. Hiervoor zult u een afspraak en informatie ontvangen via de persoon die je aan de lijn krijgt. Kan je je verplaatsen en vertoon je geen tekenen van een luchtweginfectie, dan zal je een uur van afspraak in de gewone wachtpost krijgen. Er wordt gevraagd steeds met maximaal één niet-zieke begeleider naar de wachtpost te komen en een eigen (stoffen)mondmasker te dragen.