Telecomoperator gaat dan toch praten met buurtbewoners over omstreden zendmast

19 november 2019

18u30 0 Roeselare Telecomoperator voor hulpdiensten Astrid gaat dan toch praten met de bewoners van de Kortewagenstraat in Beitem over de bouw van een nieuwe zendmast. Het stadsbestuur had daar twee weken geleden al op aangedrongen.

Tweehonderd Beitemnaars hebben begin augustus bezwaar aangetekend tegen de bouw van een zendmast van Astrid in een weide in de Kortewagenstraat. Ze vinden dat zo’n gevaarte niet past op amper dertig meter van de woningen en vrezen vooral voor hun gezondheid. Het Vlaamse Gewest legde de bezwaren naast zich neer en kende in oktober toch een vergunning toe aan Astrid. De stad Roeselare ging in de tegenaanval en stuurde twee weken geleden een officiële brief naar Astrid. Het stadsbestuur had vooral een probleem met het gebrek aan communicatie, zowel met de stad als met de bewoners van Beitem en pleitte voor overleg. “Ondertussen hebben we een brief teruggekregen”, zegt schepen van Omgevingsvergunningen en Stadsontwikkeling Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Astrid is bereid naar Roeselare te komen om uitleg te geven, maar rekent op ons om initiatief te nemen. Op woensdag 27 november brengen we alle partijen samen. De politie zal er uitleggen waarom een extra zendmast nodig is en Astrid zal de plannen uit de doeken doen.”

Het stadsbestuur kan zelf nog beroep aantekenen tegen de vergunning. “Maar we willen eerst alle kansen geven aan het overleg. We zullen woensdag aandachtig luisteren of alle vragen gesteld kunnen worden, beantwoord worden en of de bezorgdheden van de buurt weggenomen worden”, besluit de schepen.