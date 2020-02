TEJO zoekt therapeuten Charlotte Degezelle

20 februari 2020

10u12 1

TEJO, de afkorting voor Therapeuten voor Jongeren, zoekt nog therapeuten die aan slag willen met jongeren tussen 10 en 20 jaar. De TEJO-Therapeuten werken op vrijwillige basis vanuit hun eigen therapeutische aanpak om de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Jongeren kunnen kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis beroep doen via TEJO op therapeuten. Op die manier komt TEJO tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO heeft een plek in de Nijverheidsstraat 11. Meer info op https://tejo.be/tejo-roeselare/ of contact via info.roeselare@tejo.be om verder kennis te maken met TEJO.