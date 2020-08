Tejo Roeselare zoekt therapeuten CDR

17 augustus 2020

15u27 0

Tejo Roeselare, het huis in de Nijverheidsstraat waar jongeren terechtkunnen voor laagdrempelige professionele therapeutische ondersteuning, werkte door de coronacrisis de voorbije maanden digitaal. Maar nu ze de deuren opnieuw openen, zijn ze op zoek naar therapeuten om hun team te versterken. Geïnteresseerden kunnen Tejo Roeselare contacteren via info.roeselare@tejo.be of per telefoon naar 0477/49.94.54.