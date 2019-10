Technologiebedrijf Quicksand verkast volgend jaar naar nieuwbouw op Ovenhoek CDR

29 oktober 2019

07u42 2 Roeselare Het Roeselaarse technologiebedrijf Quicksand gooit hoge ogen in de wereld van de micro-elektronica. Wat begon in een garage groeide in korte tijd uit tot een volwaardige marktspeler. En zaakvoerders Lieven Hollevoet en Steven Sanders tonen zich ambitieus: in 2020 plannen ze een nieuwbouw op het WVI-bedrijventerrein Ovenhoek.

Quicksand ontwerpt micro-elektronica op maat voor industriële, medische en consumenten-toepassingen. Het bedrijf, op vandaag te vinden langs de Hoogleedsesteenweg, nam in 2014 een vliegende start met de toetreding van collega-zaakvoerder Lieven Hollevoet. Beide ingenieurs begonnen hun carrière bij imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie, waar ze mee aan de basis lagen van verschillende patenten voor draadloze communicatie. “Onze ambitie reikte verder. Zo willen we onze doorgedreven kennis en ervaring bundelen tot nieuwe producten. Vandaag helpen we elke industrietak, organisatie of toepassing bij de vertaalslag naar slimme, geconnecteerde producten”, vertelt Steven.

Het gaat het bedrijf voor de wind en in 2020 maken Steven en Lieven werk van de kers op de taart: een nieuw bedrijfsgebouw. Dat moet volgend jaar verrijzen op het WVI-bedrijventerrein Ovenhoek. En ze willen ook aanwerven. “Voor ons team zijn we op zoek naar de systeemarchitecten van de toekomst met een passie voor elektronica”, aldus Steven.