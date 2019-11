Technisch Instituut Heilige Familie wint Provinciale Kapperswedstrijd CDR

05 november 2019

08u38 0

In de rand van de Jaarbeurs Roeselare werd de veertigste editie van de Provinciale Kapperswedstrijd georganiseerd. Bedoeling van deze wedstrijd is scholen en leerlingen uit de haarverzorgingsbranche de gelegenheid te geven zich niet alleen met elkaar te meten, maar ook een demonstratie te geven van het professionalisme en de kunde die in de kappersopleiding aangewend en aangeleerd werd. Voor de veertigste editie schreven 154 leerlingen van zeven West-Vlaamse scholen, RHIZO Kapperschool uit Kortrijk, MSKA Roeselare, VISO Campus Poststraat uit Roeselare, Instituut Immaculata uit Ieper, Technisch Instituut Heilige Familie uit Brugge, KA Warengem en KTA Ieper zich in. Tijdens de finale kregen de veertig geselecteerde finalistes de opdracht om in veertig minuten een opsteekkapsel te creëren. De professionele jury oordeelde dat de eerste prijs en de wisselbeker weggelegd was voor Technisch Instituut Heilige Familie.