Techniekers Anticimex gaan ongedierte bestrijden per cargofiets CDR

17 juli 2020

10u47 0 Roeselare Anticimex, de specialist in de preventie en bestrijding van ongedierte met hoofdzetel op de Beversesteenweg, trekt de groene kaart. Het bedrijf kocht een cargofiets voor enkele van hun techniekers.

“Zo kunnen ze hun job in ‘verkeersvolle’ gemeenten en steden per fiets uitvoeren”, verduidelijkt operations manager Gert Vandecruys de investering. “Door de wagen aan de kant te laten, houden we onze werknemers fit, maar leveren we ook een bijdrage aan het milieu. Ons wagenpark bestaat bovendien deels uit wagens op CNG, wat zeer zuinig en milieuvriendelijk is. Zo proberen we de CO2-uitstoot te beperken tot een minimum.”

Dries, technieker bij Anticimex, is alvast enthousiast. “Het is een plezier om met de cargofiets rond te rijden. Ik ben verantwoordelijk voor Brugge en omstreken en met de fiets kom ik op een vlotte en milieuvriendelijke manier bij onze klanten”, lacht hij. “Met de cargofiets kan ik het nodige materiaal meenemen en bij de klant parkeren. Tot slot spaart me dit een abonnement bij de fitness uit.” Meer info op www.anticimex.be.