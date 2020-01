Te weinig plaats voor fietsers in A. Rodenbachstraat? Dan moeten parkeerplaatsen verdwijnen! N-VA wil dringend maatregelen in alle smalle straten CDR

21 januari 2020

08u23 0 Roeselare N-VA-raadslid Siska Rommel wil dat het stadsbestuur dringend maatregelen neemt om de verkeersveiligheid te verhogen in straten waar fietsers in beide richtingen mogen rijden. Het stadsbestuur past binnenkort al de situatie in de Albrecht Rodenbachstraat in het voordeel van de fietsers aan, maar op andere wijzigingen is het wachten tot een heraanleg van straten en pleinen.

Al in oktober zette Siska Rommel (N-VA) het tweerichtingsverkeer voor fietsers in eenrichtingsstraten op de agenda van de gemeenteraad. Maandagavond kaartte ze het opnieuw aan. “Naar aanleiding van mijn eerdere vraag kreeg ik veel reacties die mijn bezorgdheid over de verkeersonveiligheid bevestigen. Zo werd op 13 januari een fietser aangereden op de hoek van de Hoogstraat en de Koestraat. Daarnaast kreeg ik ook een bezorgde mail van een buschauffeur die aangaf dat de situatie in de Albrecht Rodenbachstraat echt gevaarlijk is. Ik ben daarom ter plaatse enkele opmetingen gaan doen. Tussen de Noord- en Kattenstraat is de Albrecht Rodenbachstraat 4,70 meter breed en daar stelt zich geen probleem. Maar vanaf de hoek met de Kattenstraat is de rijweg, mede door de parkeervakken aan beide zijden, maar 2,85 meter breed. Als je weet dat een stuur van een fiets gemiddeld 75 centimeter breed is, een bakfiets 85 centimeter breed is, een auto gemiddeld 1,8 meter breed is en een vrachtwagen en een bus 2,55 meter dan is het duidelijk dat twee richtingsverkeer voor fietsers hier onmogelijk toegelaten kan worden. Meer nog, tijdens mijn metingen was ik getuige van twee ‘bijna-ongevallen’ met fietsers die amper plats hadden om een auto te kruisen. Ik hoop dat er geen ernstig ongeval moet gebeuren voor het schepencollege maatregelen neemt.”

Bewonerskaart

Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) liet weten dat de situatie in de Koestraat meegenomen wordt in het nieuwe circulatieplan dat in de maak is voor Rumbeke. “Voor de A. Rodenbachstraat deed de Fietsersbond eerder al het voorstel om de parkeerplaatsen op te heffen voor de veiligheid”, zegt de schepen. “Maar waar moeten mensen met een bewonerskaart dan naartoe? Ondertussen maakten we samen met de buurt de evaluatie van de Kattenstraat als fietsstraat op en ook dit hebben we aangekaart. Het voorstel is dat de bewoners met hun bewonerskaart niet alleen in de huidige zone één, maar ook in zone vijf zouden mogen parkeren, zodat we de parkeerplaatsen kunnen schrappen. Dit gaan we binnenkort uitvoeren. Daarnaast willen we bij de heraanleg van straten en pleinen bekijken of er maatregelen voor de fietsveiligheid nodig zijn.”

Rommel is blij dat er werk van gemaakt wordt. Volgens Bert Wauters (Groen) zou het tweerichtingsverkeer voor fietsers in eenrichtingsstraten afschaffen meer dan een stap achteruit zijn. “Mobiliteit is keuzes maken, geef de fietsers de ruimte die ze verdienen”, oordeelt hij.