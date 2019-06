Te warm? Sportoase Schiervelde donderdag open tot middernacht CDR

26 juni 2019

15u24 15

Sportoase Schiervelde is op donderdag 27 juni uitzonderlijk open tot middernacht. Het zwem- en sportcomplex op site Schiervelde biedt zo graag alle klanten en bezoekers de mogelijkheid om bij deze extreem warme dag- en avondtemperaturen extra verfrissing te zoeken in een aangename omgeving. Speciaal voor deze avond lanceert Sportoase ook een ‘nachttarief’ voor wie na het gebruikelijke sluitingsuur van 21.30 uur gaat zwemmen: je betaalt 20% minder dan normaal. Iedereen is welkom voor een frisse duik, in een sfeervol verlichte en unieke omgeving met aangepaste muziek.