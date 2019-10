Te snelle thuisverpleegster moet rijexamens opnieuw afleggen LSI

24 oktober 2019

Een 24-jarige thuisverpleegster uit Roeselare moet opnieuw slagen voor haar theoretische en praktische rijexamens na een snelheidsovertreding in een zone 30 in Izegem.

L.B. reed er 62 kilometer per uur. “Gehaast omdat ik een patiënt nog medicatie moest toedienen”, klonk het voor de politierechter in Kortrijk. Omdat ze ook in 2016 al een veroordeling opliep voor een snelheidsovertreding, zag de politierechter zich verplicht de rijexamens en medische en psychologische proeven op te leggen. Daarbovenop kreeg ze een rijverbod van acht dagen en een boete van 240 euro.