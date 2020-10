TC Rumbeke hoopt dat Ivan ’s Belgische titels G-tennis doen boomen: “Graag meer jeugd en een extra sportrolstoel” Charlotte Degezelle

01 oktober 2020

09u39 0 Roeselare Bij TC Rumbeke, de club waar kersvers Belgisch kampioen Ivan Kindt sinds 2016 actief is, hoopt men dat zijn straffe prestaties meer G-sporters naar de Wervikhovestraat lokken. Ze zamelen alvast centen in voor een extra sportrolstoel.

Ivan Kindt stond samen met voorzitter Curd Neyrinck aan de wieg van het rolstoeltennis bij TC Rumbeke. Die is apetrots op wat Ivan afgelopen weekend presteerde. “Maar Ivan is niet ons enige lid die scoorde op het BK rolstoeltennis”, vertelt hij. “Het voorbije weekend gingen in Hofstade ook Katrien Peeremans en Mick Kiekens aan de haal met een medaille. Katrien won zilver bij de dames open, Mick bij de heren B. In 2016 zijn we hier gestart met rolstoeltennis. Aanvankelijk trainde ik zelf met Ivan. Ondertussen hebben we al acht spelers. Zij komen onder meer uit Moeskroen, Londerzeel en Ieper. Dat ze een grote afstand moeten afleggen voor hun sport is niet evident, maar rolstoeltennis kan je maar heel beperkt beoefenen. In West-Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld maar twee clubs. Hier trainen ze elke woensdag van 17.30 tot 22.30.”

TC Rumbeke hoopt dat de titels van Ivan, Katrien en Mick een motor kunnen zijn voor hun G-werking. “We willen alleszins graag nog wat jeugd aantrekken”, aldus Curd. De club zet nu al in op groei en maakt werk van een extra sportrolstoel voor de rolstoeltennissers. “We zijn geselecteerd voor de crowdfunding van G-sport Vlaanderen. Als we er in slagen om 40% van het benodigde bedrag voor de sportrolstoel bijeen te rijven, krijgen we 60 % van G-sport Vlaanderen. Zo’n stoel kost 3.778 euro. De inzameling loopt goed en we hopen de rolstoel volgend jaar te kunnen aankopen.” Steunen kan via https://www.supportersvoorgsporters.be/projecten.

Ook vanuit het stadsbestuur komen er tot slot felicitaties voor Ivan en TC Rumbeke. “Wat hier gepresteerd wordt is ook voor de stad een opsteker”, aldus sportschepen José Debels. “Dit omdat we ook met de politiek meer willen inzetten op G-sport.”