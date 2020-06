TC Roeselare maakt plannen voor hypermoderne indoor padelhal: “Een locatie op maat van de sport” Charlotte Degezelle

02 juni 2020

17u33 0 Roeselare Vijf jaar nadat Dirk de Vries eigenaar werd van Tennisclub Roeselare staat hij voor zijn grootste investering tot nu toe. Op het domein langs de Langebrugstraat wil hij tegen volgend voorjaar een unieke, hypermoderne indoor padelaccommodatie, goed voor drie padelterreinen, realiseren. “Het gaat om een transparantie constructie waarvan de zijkanten open kunnen en die tot nu toe ongezien is in België”, aldus Dirk die hoopt om snel de nodige vergunningen beet te hebben.



Ambitieus is Dirk de Vries altijd al geweest, en maar goed ook want toen hij en z’n vrouw Daphné Vansevenant vijf jaar terug TC Roeselare kochten, lag de club op apegapen. Maar het koppel zette hun schouders onder de tennisclub en zorgde er voor een ware omwenteling. “De voorbije jaren investeerden we onder meer in een vernieuwing van de parking, pimpten we het clubhuis van kleedkamers tot bar, installeerden we in de indoor tennishal ledverlichting, bliezen we de tennisschool nieuw leven in, vergrootten we het terras,…”, somt Dirk op. Recentste realisatie zijn de twee outdoor padelterreinen. “Ik ben zelf geen padelspeler, maar we mochten niet achterblijven. De sport leek aanvankelijk een hype, maar is ondertussen uitgegroeid tot een heel populaire blijver. Onze padelkooien zijn een groot succes en trekken een totaal andere doelgroep aan wat leidt tot een verbreding van de club.”

Dat padel, een racketsport die de leukste elementen uit tennis en squash combineert, een hit is bewijzen de cijfers. Afgelopen weekend opende de 100e padelclub de deuren in Vlaanderen en tegen eind 2020 hoopt de federatie de kaap van 20.000 padelspelers te overschrijden. Dat bracht ook Dirk op ideeën. “Onze tennissers kunnen al lang terecht op indoor- en outdoorterreinen. Maar indoorterreinen voor padel zijn er op vandaag amper in Vlaanderen. Als je dan al een padelhal weet te vinden, dan is het veelal een soort van hangaar en allesbehalve een locatie op maat van de sport. Die willen wij hier nu op ons domein graag realiseren.”

Naast de bestaande tennishal ligt nog een lap recreatiegrond die tot vorig jaar gebruikt werd door schuttersclub Sint-Pieter. “Toen hun staande wip op een dag sneuvelde, bleek het voor hen onhaalbaar om een nieuw exemplaar te plaatsen. Daardoor gooide de club de handdoek in de ring en dat terrein biedt nu kansen voor mij. Er is ruimte om een padelhal met drie kooien, die volgens de regels 20 op 10 meter moeten zijn, te realiseren. De plannen liggen klaar. Het wordt een hypermoderne, transparante constructie waarvan de zijkanten zelfs open kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een instant succes wordt. Alle ingrediënten voor een goed recept zijn aanwezig en met deze padelstad kunnen we ook Roeselare steviger op de sportieve kaart zetten. Ik ben namelijk zeker dat ze van heinde en ver zullen komen om indoor padel te spelen in deze topinfrastructuur. Het is trouwens de bedoeling om met losse verhuur te werken zodat iedereen de gelegenheid krijgt om er te paddelen.”

Eerstdaags wil de Vries zijn plannen voorleggen aan het stadsbestuur. “Ik hoop dat de nodige vergunningen snel rond zijn maar volgens mij kan het niet mis gaan. Het terrein is bouwgrond, er zijn geen buren, we hebben voldoende parking,… Qua timing hoop ik de papierwinkel in het najaar rond te hebben. Dan kunnen we starten met de bouw zodat de padelhal in het voorjaar gebruiksklaar is.

Meer op https://www.tcroeselare.be.