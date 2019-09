Tattooshop Inksane zamelt fleecedekentjes in voor asielhonden CDR

25 september 2019

Naast een liefde voor tattoos, heeft tattooshop Inksane ook veel liefde voor alle dieren. Daarom organiseren ze een inzamelactie voor de hondjes die verblijven in het Dierenasiel Regio Roeselare. “Op vrijdag 4 oktober is het Werelddierendag. Veel mensen verwennen hun beestjes die dag iets extra, maar het zijn de honden in onze asielen die deze extra aandacht meer nodig hebben. Daarom verzamelen we fleecedekentjes om te doneren aan het dierenasiel. Zo blijven de honden ook lekker warm tijdens de koude wintermaanden en hebben ze een zacht plekje om te slapen”, klinkt het. “Wie geen dekens op overschot heeft, kan ook een financiële bijdrage leveren want we zamelen ook geld in voor straathonden in Bosnië.” De dekentjes kunnen binnengebracht worden bij Inksane aan de Ardooisesteenweg 166. Aan de receptie is een plekje gereserveerd waar de dekens gelegd kunnen worden. De shop is open van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 11 tot 18 uur. De inzamelactie loopt tot en met zaterdag 5 oktober.