Tattooshop Inksane verzamelt meer dan 200 dekentjes voor Dierenasiel Regio Roeselare CDR

07 oktober 2019

Tattooshop Inksane langs de Ardooisesteenweg organiseerde de voorbije twee weken een grote inzamelactie van fleecedekentjes voor Dierenasiel Regio Roeselare. Zo willen ze een bijdrage leveren om de dieren in het asiel tijdens de winter warm te houden. De actie is meer dan geslaagd en heel wat klanten, bewoners en gulle zielen kwamen langs om dekentjes te doneren. De tattooshop klokt af op in totaal meer dan 200 dekentjes die later deze week aan het asiel langs de Oude Stadenstraat worden geschonken.